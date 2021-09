Fiorentina, Torreira: “Mi ispiro a Verratti e De Rossi. Ecco cosa mi mancava dell’Italia”

Lucas Torreira racconta quali sono le sue sensazioni sul ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Arsenal

Lucas Torreira è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista racconta le sue sensazioni durante la conferenza stampa di presentazione: "Sarei molto contento di partire titolare contro l'Atalanta: giochiamo contro una grande squadra, io mi sto impegnando al massimo, poi decide il mister. Mi ispiro a Verratti, Pizarro e De Rossi: cerco di imparare da tutti loro. Il fatto che la Fiorentina mi aspettasse e cercasse da due anni è uno stimolo per me: una piazza così importante che dimostra di volermi così per me è una carica, non un peso. Dell'Italia mi è mancato sicuramente il cibo. Poi anche il parlare italiano, anche se ho avuto tanti compagni di squadra che lo parlavano, ma la prima cosa è il cibo. La società mi ha accolto molto bene, già conoscevo qualche compagno di squadra come Venuti, compagno a Pescara, o altri giocatori contro cui ho giocato negli scorsi anni. Ho sentito subito il sostegno della società".