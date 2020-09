Fiorentina vincente all’esordio, Torino ko 1-0: decide Castrovilli

Buona la prima per la Fiorentina di Iachini che al Franchi batte 1-0 il Torino di Giampaolo. I viola acciuffano i tre punti grazie alla rete di Castrovilli al 78′. Il giovane centrocampista inaugura subito la sua nuova, pesante, maglia numero 10. Primo ko per il nuovo toro di Giampaolo che ha avuto comunque le occasioni per fare male ai padroni di casa.

LA PARTITA

Bel primo tempo quello visto al Franchi. La prima occasione della partita è della Fiorentina e capita a Kouamé che su cross di Biraghi stacca e manda a lato di poco. Cinque minuti dopo il Torino si fa vedere con Berenguer che calcia al volo ma Dragowski è bravo a respingere. Allo scadere del primo tempo Sirigu è protagonista di una doppia parata che prima risponde a Kouamé e il tocco involontario di Ansaldi. Nella ripresa la Fiorentina prende il controllo del gioco e rischia di dilagare, ma i viola sono piuttosto imprecisi, complice anche un grande Sirigu.