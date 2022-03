Flachi: “Rifiutai 15 milioni per restare alla Sampdoria. A Firenze mancato scudetto”

Si racconta l'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina

LA SAMPDORIA - "Rifiutai quindici milioni dal Monaco per restare alla Sampdoria ha ammesso Flachi - perché quello che mi ha dato il popolo doriano non poteva essere paragonato ai soldi. Lì ho ricevuto tanto affetto. La coppia Flachi-Bazzani? Sono molto legato a Fabio, abbiamo condiviso quattro anni importanti. Lui era un trascinatore. Essendo fiorentino sentivo molto la pressione quando giocavo contro la Viola. In una partita lui mi disse che dovevo stargli vicino in campo. Su una palla inattiva diede una gomitata a Jorgensen e gli disse ‘benvenuto a Marassi’. Grazie a lui siamo stati paragonati alla coppia Vialli-Mancini. Tra i compagni più importanti che abbia avuto nella mia carriera devo menzionare Francesco Montervino: il trampolino di lancio è stato Ancona, dove ho segnato dieci gol in diciassette partite. Ciccio è stato quello che mi ha inserito nel gruppo e nella città, se non fosse stato per lui non mi sarei espresso a quei livelli. Bettarini mi ‘portava a donne’? Lui ne aveva tante, io ero fedele a mia moglie (ride, ndr).