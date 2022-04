Flachi: “Sampdoria, bisogna spendere. Genoa? Salvezza difficile”

L'opinione dell'ex calciatore blucerchiato

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina. Prima risposta sulla situazione complicata dei blucerchiati: “Dispiace, perché a livello di giocatori sono messi bene. Non tutte le annate sono uguali, l’anno scorso hanno fatto un buonissimo campionato. Per arrivare in zone europee bisogna spendere, altrimenti si fa un po’ fatica. Si cerca sempre di vincere un campionato non retrocedendo. Penso che dall’ottavo posto in giù siano risultati importanti. Dispiace per la Samp ed anche per le altre”.