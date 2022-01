Florenzi: “Roma, ecco quando ho capito che dovevo andare via”

Parla l'esterno italiano tra passato e presente

Quest'oggi veste con orgoglio la maglia del Milan , ma Alessandro Florenzi non dimentica il suo vissuto con la Roma , squadra della sua città e che ama da morire. Parlando a DAZN, l'esterno italiano ha commentato alcuni aspetti della sua esperienza in rossonero ma anche dell'addio ai colori giallorossi.

MILAN - "Al Milan ho trovato una bella famiglia, siamo molto affiatati. Il campionato sta andando bene, il nostro obiettivo è lottare per qualcosa di importante", le parole di Florenzi . "Ho l'esperienza giusta per dare di consigli ma cerco sempre di imparare da chi ha più esperienza e ha vinto tanto. Do molti consigli ai ragazzi, soprattutto sui comportamenti che mi hanno aiutato sulla mia carriera".

ROMA - Un pensiero sull'addio alla Roma: "Roma sicuramente mi manca perché è parte di me. E’ stata, è e lo sarà la squadra che ho tifato fin da bambino e per cui ho dato tutto. Il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma. Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno".