Floro Flores: “Sarri ha fallito vincendo lo Scudetto. Se Pirlo dimostrerà la personalità che aveva in campo…”

Antonio Floro Flores, attaccante che in Serie A abbiamo visto in particolar modo vestire la maglia dell’Udinese, prende la parola riguardo al cambio in panchina della Juventus. Flores, in passato era stato allenato da Sarri ai tempi dell’Arezzo. Negli ultimi anni di carriera, dopo un’importante parentesi al Genoa ed una breve esperienza spagnola al Granada, l’ex attaccante aveva iniziato a circolare passando per piazze come Sassuolo, Chievo, Bari e infine l’esperienza alla Casertana. È proprio nel club campano che Floro chiude la carriera da giocatore ed inizia un nuovo capitolo, quello di allenatore, partendo dalle giovanili.

“SARRI HA FALLITO VINCENDO LO SCUDETTO”

“Allenare la Juventus non è facile, basti pensare che Sarri ha fallito vincendo lo scudetto. Quindi anche per Pirlo sarà complicato, anche se Andrea è una persona che sa prendersi le responsabilità. Basti pensare al cucchiaio che fece in Nazionale ai rigori, se riuscirà a dimostrare queste caratteristiche anche in veste di allenatore farà molto bene”. Così Floro Flores ha parlato della scelta di Pirlo, nominato nuovo allenatore della Juventus. (Parole riportate da Tmw)

