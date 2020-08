Fofana e il gol alla Juventus: “Rivincita su Alex Sandro. Mi aveva rotto il perone”

Contro l’Udinese la Juventus aveva perso il primo match point per lo scudetto. Alla Dacia Arena gli uomini Gotti si erano imposti per 2-1 su CR7 e compagni grazie ad uno straordinario gol di Seko Fofana. A distanza di giorni, l’ivoriano è tornato su quel gol ottenuto con forza, dopo una lunga cavalcata dalla metà campo.

UDINESE, FOFANA: “MIO GOL RIVINCITA SU ALEX SANDRO”

Intervistato dalla Gazzetta Dello Sport il giocatore bianconero ha raccontato il suo gol togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “L’ho riguardato tante volte. Lì c’è la mia personalità, sono andato in porta da solo. E mi sono preso la mia rivincita su Alex Sandro, che mi aveva rotto il perone tre anni fa. Quella corsa contro la Juve è stata l’ultima perla con la maglia dell’Udinese. Il mio ciclo a Udine si chiude qui dopo quattro lunghissimi anni. Devo pensare a me e scegliere un’altra destinazione. Cerco nuovi obiettivi, non una questione economica”.