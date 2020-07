Fonseca cambia idea su Zaniolo: “Ho deciso di portarlo”

In casa Roma sembra sgonfiarsi il caso Zaniolo. In un primo momento Paulo Fonseca aveva deciso di non convocarlo per il match contro la Spal, ma a poche ore di distanza l’allenatore portoghese ha cambiato idea arruolando il centrocampista per la prossima partita.

LE PAROLE DI FONSECA

Queste le parole dell’allenatore giallorosso: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo“. L’esclusione dunque era legata ad un fattore puramente fisico, il che smentisce del tutto presunte voci riguardo delle tensioni tra il giocatore e Fonseca.