Fonseca esalta Zaniolo: “Diventerà uno dei più forti d’Europa”

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei talenti più cristallini della nostra Serie A. Dopo il suo trasferimento alla Roma, il centrocampista è completamente esploso fornendo prestazioni incredibili considerando la giovane età. Il classe ’99 ora è alle prese con le sedute di fisioterapia per recuperare dal terribile infortunio subito contro la Juventus.

UNO DEI MIGLIORI – Paulo Fonseca in questa stagione ha creduto molto in Zaniolo, schierandolo spesso in campo e l’allenatore portoghese è convinto del valore del suo giocatore: “Non è solo un talento naturale meraviglioso, è un giocatore che quest’anno è notevolmente migliorato. Prima agiva solo seguendo il suo istinto, ora capisce il gioco, attacca lo spazio. Ha solo 20 anni, non ho dubbi che tra qualche anno sarà uno dei giocatori più forti in Europa“. Queste le sue parole rilasciate a ESPN. Il rinvio dell’Europeo inoltre permetterà a Zaniolo di recuperare al meglio ed essere arruolabile per la missione azzurra del 2021.