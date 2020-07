Franco Baresi: “Indossare la maglia del Milan è una responsabilità”

44 anni di Milan, una bacheca che scoppia di titoli e il numero ‘6’ ritirato in suo onore. La carriera di Franco Baresi al Milan è stata pieni di successi. L’attuale brand-ambassador del club rossonero ha parlato dei suoi 45 anni di Milan ai microfoni di Goal.com.

BARESI: “IL MILAN HA ANCORA FASCINO”

Con il Milan Baresi ha giocato 719 partite segnando 33 gol. Vent’anni di prima squadra con la quale ha vinto tutto sia in Italia, sia in Europa. Alla domanda su quale sensazione si provi ad indossare la maglia rossonera, Kaiser Franz ha risposto così: “Pensando alla storia di questo club, a cosa rappresentano questi colori, è sicuramente una grande responsabilità e un onore racconta con alti valori come il comportamento e il rispetto che devi avere. Per me indossarla è stato un traguardo, è stato realizzare un sogno che avevo da bambino, e mi ha reso doppiamente felice perché sono sempre stato tifoso rossonero”. La fede rossonera negli anni si è sparsa per il mondo: “Credo che il Milan sia ancora un brand importantissimo, che abbia ancora un grande fascino. Con il mio ruolo viaggio molto e ho viaggiato tantissimo in questi anni e mi sono reso conto quanto è amato e seguito il Milan, e credo che questo sia merito di quello che ha in bacheca ma soprattutto di come l’ha vinto e di quello che è riuscito a trasmettere, l’emozione che è riuscito a dare ai tifosi che ci seguono in tutto il mondo”.