Frase blasfema, il figlio di Commisso si scusa: “Molto dispiaciuto”

Nei giorni scorsi in rete circolava un video del figlio di Rocco Commisso in mezzo ai tifosi viola. Fin qui niente di male, se non per l’espressione blasfema uscita dalla bocca di Joseph. Una gaffe che non è sfuggita al mondo social e della quale il figlio del presidente ha voluto scusarsi.

Le scuse di Commisso

Tramite un tweet apparso sull’account ufficiale della Fiorentina, Joe Barone ha parlato per conto di Joseph Commisso: “Un messaggio dal Direttore Generale Joe Barone: ‘Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro con all’interno una parola blasfema. Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni’.”