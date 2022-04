Frattesi: “Interesse della Juventus? Fa piacere”. E quel retroscena con Marchisio…

Parla il centrocampista del Sassuolo

E ancora: "Una volta lì, con l'idolo di una vita, forse più ancora di mia nonna che mio (ride, ndr), sono andato a chiedergli la maglia. E' stata una grande emozione, io avevo giocato solo in Primavera, ma lui mi ha detto subito che a fine partita me l'avrebbe data, e al fischio finale pur avendo perso è venuto subito da me. Io presi la maglia e non sapevo cosa fare. Pensavo 'La mia non la vorrà, che se ne fa?', invece me la chiese. Siamo rimasti in contatto e lo sento tuttora, persone di quello spessore umano nel calcio si incontrano raramente. Il giocatore poi lo conosciamo tutti...".