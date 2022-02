Frattesi: “Mi rivedo in Barella. Scamacca? Assomiglia a Ibra…”

In questa stagione è sicuramente tra le rivelazioni del Sassuolo e della Serie A. Parliamo di Davide Frattesi che al Corriere dello Sport ha parlato di diversi temi tra cui anche quelli legati ad alcuni giocatori ai quali si ispira e che...

"A chi assomiglio? Come personalità e modo di stare in campo restando all’attualità mi rivedo in Barella", ha detto il centrocampista neroverde che poi ha trovato un paragone anche per il suo compagno Scamacca: "Assomiglia a Ibrahimovic? Sono d’accordo, è un grande centravanti, lo si capiva da quando ha cominciato. Ha colpi incredibili, merita la Nazionale perchè ha qualità che nessuno ha in Italia. Scamacca l’ho un po’ ricorso, adesso giochiamo insieme e viviamo anche nella stessa cosa. La nostra è un’amicizia vera, è un ragazzo con la testa sulle spalle, una persona tranquilla, anche se spesso nel calcio si affibbiano etichette troppo frettolosamente", ha concluso Frattesi.