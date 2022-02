Frattesi strizza l’occhio alle big e pronostica: “Scudetto? Vince l’Inter…”

Il commento del centrocampista del Sassuolo

Davide Frattesi si racconta a 360° a Sportweek. Il centrocampista del Sassuolo ha parlato del suo presente in neroverde e del rapporto con il compagno di squadra Scamacca, ma anche del futuro con uno sguardo ai rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza per una big di Serie A.

Su Scamacca: "Quando gli fanno un’entrata brutta, a Scamacca scatta l’ignoranza. Dovrebbe succedergli più spesso. Fuori dal campo, a meno che non gli fai un torto grosso, è veramente tranquillo", ha raccontato il centrocampista. "Alla base di tutto c’è il rispetto reciproco, con Gianluca non ho mai litigato. Adesso condividiamo pure lo stesso appartamento qui a Sassuolo. In campo gli ruberei il tiro, fuori la tranquillità con cui affronta le situazioni".

Frattesi ha poi risposto ad una particolare domanda rispetto a cosa preferirebbe fra la maglia da titolare nel Sassuolo o la panchina in una grande: "La maglia da titolare. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter. Ad ogni modo alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto". Sulla lotta scudetto: "Vince l’Inter".