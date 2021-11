Frattesi vota Scamacca: “Lui la prima punta più forte in Italia”

Il centrocampista neroverde parla anche del compagno di club

Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo , tra le rivelazioni di questo inizio stagione per le sue ottime prove in maglia neroverde, ha parlato a Sky Sport di questo suo avvio straordinario, al debutto in Serie A. Il calciatore classe 1999 si è soffermato anche sul compagno di club Scamacca che potrebbe tornare molto utile all'Italia in un momento di "crisi" di attaccanti.

MOMENTO - "Devo ammettere che quest’estate spingevo per andare via, anche perché ero fissato sul modulo che non pensavo facesse per me. Mi piace accompagnare la fase offensiva, anche se non ci tiriamo indietro se c’è da correre indietro; l’importante è avere un po’ di equilibrio sempre, come ci chiede il mister", ha esordito con onestà Frattesi. Sul Sassuolo di Dionisi: "Siamo una squadra ringiovanita e stiamo facendo un percorso di crescita. Certo, dobbiamo migliorare, ma la piazza è tranquilla per fare questo, perfetta, senza pressioni. Poi un giorno sarà il momento di approdare in una big, ma ora non ci penso, penso solo a far bene e a migliorarmi settimana dopo settimana".