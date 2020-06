Frecciata di Juan Jesus alla Roma: “Vendermi non servirà a sistemare il bilancio”

La situazione in casa Roma è sempre più pesante. Il bilancio trema e dopo lo stop dovuto al Coronavirus, la società giallorossa punterà soprattutto a lavorare in uscita. Il mancato passaggio di proprietà prima e la sospensione di Petrarchi poi hanno gettato ancora più ombre sul futuro della gestione Pallotta. Nel frattempo sui social Juan Jesus ha lasciato intendere che dal punto di vista economico la società non naviga in acque sicure.

Juan Jesus attacca

Sotto l’account ufficiale della Roma tanti tifosi hanno chiesto a Juan Jesus di partire o di tagliarsi l’ingaggio per alleggerire il bilancio giallorosso. L’ex Inter ha risposto lanciando una frecciata al suo club: “Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi”. La Roma nel frattempo sta cercando di piazzare il difensore brasiliano che ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere nella Capitale.