Frecciata di Yonghong Li a Commisso: “La sua offerta per il Milan fu un insulto”

Il calcio italiano ha conosciuto da qualche anno a questa parte parecchie proprietà straniere. Alcune di queste ora sono al comando di club storici per il nostro campionato, come per esempio Inter, Milan e anche Fiorentina. Alla guida dei viola ora c’è Rocco Commisso, ma l’imprenditore italoamericano in passato aveva cercato di acquistare i rossoneri.

OFFERTA RIDICOLA – L’affare però non era andato perché, secondo Commisso, Yonghong Li non aveva voluto ascoltare le proposte dell’attuale presidente viola. Ma l’ex presidente rossonero ha voluto precisare: “Cio’ che Commisso ha offerto e’ stato un insulto e uno scherzo per noi, in particolare perche’ si parlava di un club come il Milan. Magari sara’ stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non volevamo perdere tempo con lui perche’ avevamo offerte piu’ importanti e sopratutto cose piu’ importanti a cui pensare”. Queste le sue parole a SempreMilan.