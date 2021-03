Frena il Milan: 1-1 con l’Udinese. Atalanta a valanga, pari nel derby di Genova

Il campionato traballa: il Milan incappa in un passo falso in casa contro l’Udinese, pareggiando 1-1. Lo scivolone della seconda squadra in classifica diventa un assist clamoroso per l’Inter e al tempo stesso riapre la lotta per la Champions. Anche perché l’Atalanta è inarrestabile e continua la sua serie di vittorie. Strapazzato nettamente il Crotone, che incassa quattro reti in un solo tempo. Ora i bergamaschi mettono il secondo posto nel mirino e salutano la Roma, fermata sul campo della Fiorentina. Nella lotta salvezza, colpo importante del Cagliari, che infila la seconda vittoria consecutiva e risale. Show del Verona sul campo del Benevento, mentre il derby di Genova finisce in parità.

MILAN-UDINESE

Il Milan comanda il match, ma fatica a sfondare il muro dei friulani. I bianconeri provano a colpire in contropiede e sfiorano anche il vantaggio quando Romagnoli salva sulla riga. Dall’altra parte, serve una prodezza di Musso per salvare il risultato. Non se la passa bene il collega Donnarumma, tradito da un liscio di Nestorovski nell’azione che porta al gol di Becao e al vantaggio clamoroso dell’Udinese. All’ultimo minuto di gioco il Milan trova un calcio di rigore prezioso, che evita la sconfitta.

ATALANTA-CROTONE

La Dea si rende protagonista della consueta partenza lanciata. I nerazzurri vanno in vantaggio all’11 con un colpo di testa di Gosens. La strada sembra in discesa, ma Romero e Freuler non si capiscono e lanciano Simy che pareggia. Nella ripresa, però, non c’è partita: Palomino riporta avanti l’Atalanta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi un minuto dopo arriva il tris firmato da Muriel, bravo ad approfittare dello scivolone di Golemic e a battere ancora Cordaz. Al 58′ Ilici cala il poker con una conclusione imprendibile. Nel finale arriva anche il quinto gol a opera di Miranchuk.

FIORENTINA-ROMA

Nel primo tempo si va a folate. Parte meglio la Roma, che prende il comando della gara, ma non concretizza. Poi esce fuori la Fiorentina, trascinata da Ribery. Nella ripresa fa tutto Spinazzola: prima sigla una bella rete con un destro al volo e poi pareggia con un goffo autogol. Nel finale Diawara trova il nuovo vantaggio con un tap in su cross di Karsdorp.

GENOA-SAMPDORIA

Il primo tempo del derby va a fiammate. Parte meglio la Sampdoria, ma poi prende il comando il Genoa, che nel finale di frazione sfiora ripetutamente il vantaggio. L’1-0 arriva a inizio ripresa con una gran conclusione di Zappacosta. Sembra fatta per il Grifone, ma l’orgoglio della Sampdoria esce fuori e porta al pari di Tonelli. Nel finale un super Audero sventa il gol del 2-1 a favore del Genoa.

CAGLIARI-BOLOGNA

Il Cagliari ha più motivazioni e si rende pericoloso con Joao Pedro e Simeone a inizio gara. Il match si sblocca al 20′ con Rugani: il difensore centrale è il più lesto ad avventarsi su un pallone in area, anticipando di testa Orsolini e battendo Skorupski.

BENEVENTO-VERONA

Il Verona parte con il piede giusto e sblocca il match al 25′: colpo di testa di Faraoni sul cross di Lazovic e Montipò è battuto. Il gol galvanizza i veneti che giocano sul velluto. Al 34′ arriva il raddoppio grazie all’autorete siglata da Foulon, nel tentativo di anticipare un avversario. Nella ripresa si completa il trionfo della squadra di Juric: errore di Glik, Lasagna si trova davanti al portiere e non sbaglia.