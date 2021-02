Frenata Sassuolo: il Bologna impone l’1-1 al Mapei Stadium

Frena il Sassuolo. La formazione di Roberto De Zerbi subisce una brusca frenata nella sua rincorsa alla zona Europa League. I neroverdi pareggiano in casa contro un ottimo Bologna, solidissimo nel finale pur avendo dovuto fronteggiare l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.

IL FILM DEL MATCH

Regna l’equilibrio in uno dei derby dell’Emilia previsti dalla Serie A 2020/21. Il Sassuolo prova a prendere in mano le redini del match, ma non è preciso nel suo fraseggio e il Bologna può difendersi e ripartire in contropiede. Proprio da un errore in impostazione nasce il vantaggio dei rossoblu: Consigli serve Magnanelli che sbaglia il retropassaggio, intercettato da Barrow. L’attaccante dei felsinei mette in mezzo e trova Soriano per il vantaggio. Il Sassuolo prova a scuotersi, ma senza particolare successo. Una svolta nel match arriva alla mezz’ora quando Hickey viene espulso per un contrasto duro. I padroni di casa sfruttano la superiorità numerica: al 52′ Caputo sfrutta un rimpallo per ricevere palla e battere il portiere avversario. I neroverdi aumentano il ritmo e serve una grande parata in tuffo di Skorupski per salvare il Bologna su un colpo di testa di Marlon. L’assalto finale non porta a cambiamenti. Finisce 1-1.