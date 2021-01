Frenata Sassuolo: pari sofferto col Parma. Colpo Crotone: 4-1 al Benevento

La zona retrocessione torna ad animarsi e vede le squadre a rischio muovere passi importanti. Il Parma aggiunge un piccolo mattoncino dopo aver accarezzato a lungo la vittoria contro il Sassuolo. La rete di Kucka viene pareggiata dal rigore di Djuricic. E torna in lotta per la salvezza anche il Crotone, vincitore per 4-1 sul Benevento. Ora la zona salvezza dista appena due punti per i calabresi, in attesa dei prossimi match.

CROTONE-BENEVENTO

Un anno fa, in Serie B, il Crotone rifilò una delle poche sconfitte al Benevento inarrestabile. Il copione si ripete anche in Serie A. Al 5′ i calabresi sono già in vantaggio approfittando dello svarione di Glik che, nel tentativo di anticipare di testa Simy, insacca nella propria rete. Il Benevento prova a reagire, ma incassa il raddoppio del Crotone a 29′: Vulic serve Simy che di prima intenzione calcia a rete trovando il 2-0. Nella ripresa i padroni di casa dilagano. Al 54′ Simy realizza il tris e undici minuti dopo è Vulic a mettersi in proprio con un gran destro. Nel finale accorcia le distanze il Benevento con il tiro di Iago Falque deviato da un difensore.

SASSUOLO-PARMA

Il derby emiliano parte nel segno dei padroni di casa. All’11’ Kyriakopoulos va vicino al vantaggio per il Sassuolo andando a colpire la traversa. Due minuti dopo è Caputo a trovare la risposta di Sepe. Tuttavia, al primo affondo, il Parma lascia il segno. Al 37′ Kucka anticipa di testa Chiriches e batte Consigli. Nella ripresa si abbassano i ritmi e cala il numero di occasioni da gol. Defrel impegna Sepe, mentre Djuricic sfiora il gol. All’ultimo respiro il Sassuolo si procura un calcio di rigore: Djuricic non sbaglia e pareggia.