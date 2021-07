Freuler: “Europea League, Champions e gol alla Juventus momenti migliori all’Atalanta”

Il centrocampista pronto per un'altra stagione con la Dea

Inizia la nuova stagione dell' Atalanta e di Remo Freuler che dopo le fatiche dell'Europeo è tornato a Zingonia per il ritiro della Dea. Intervistato dai canali ufficiali del club, il centrocampista ha fatto il punto sulla crescita della squadra e sui migliori momenti vissuti in maglia nerazzurra: "Sono qui da cinque anni e mezzo, sono cresciuto tanto insieme all’Atalanta con cui ho vissuto emozioni e momenti bellissimi. Quelli da ricordare? La qualificazione all’Europa League, il mio gol alla Juve al ’94 sotto la vecchia Curva Nord, la qualificazione alla Champions e la partita col Valencia a Milano".

Sulla nuova stagione: "Come ogni anno dobbiamo iniziare da zero, tante squadre si stanno rinforzando e hanno cambiato allenatore, anche quelle che sono arrivate davanti a noi negli ultimi tempi. Mi aspetto una stagione molto difficile. La preparazione col mister è molto dura e lo sanno tutti, ma per essere pronti su tre fronti da agosto in avanti bisogna lavorare tantissimo", ha detto Freuler .

Poi un ricordo di Euro 2020 con tanto di complimenti ai compagni italiani dell'Atalanta: “L’ho detto anche ai compagni italiani: noi della Svizzera abbiamo eliminato la Francia per l’Italia, per spianarle il cammino. È straordinario che Toloi e Pessina siano andati in Nazionali vincendo gli Europei: è il sogno di ogni bambino, sono molto contento per loro. Miè piaciuto che per l’Europeo siano tornati i tifosi negli stadi, spero che prima o poi ci ritornino tutti".