Freuler: “Ronaldo? Si tenga pure la maglia”

Il centrocampista dell'Atalanta Freuler ha parlato della finale di Coppa Italia contro la Juventus

Redazione ITASportPress

Remo Freuler suona la carica. Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il centrocampista dell’Atalanta ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Adesso sappiamo realmente che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni. Ronaldo? Si tenga la maglia. Abbiamo già battuto la Juve e diciamo che non l’ha prese bene".

GOSENS E LA MAGLIA DI RONALDO – “Fu il 3-0 in cui Ronaldo non diede la maglia a Gosens? Io e Hateboer l'abbiamo poi regalata a Robin, anche se non è la stessa cosa. Magari stavolta sarà più disponibile. Ma ecco, se per renderlo più buono deve raggiungere al vittoria, allora speriamo che Gosens resti a mani vuote pure nella partita di domani”

SULLA JUVE – “Se sono sorpreso? Decisamente. Non si può vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. La società ha fatto delle scelte che non hanno avuto subito effetto. Non è detto che siano sbagliate nel futuro”.