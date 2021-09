Frey, da portiere a portiere: “Szczesny si è giocato tutti i jolly. Adesso…”

Parla l'ex portiere

Redazione ITASportPress

Un consiglio da portiere a portiere. Sebastien Frey, ex numero uno anche di Parma, Inter e Fiorentina, ha parlato della situazione di alcuni estremi difensori di Serie A a margine di un evento in cui ha presentato i suoi vini. In modo particolare il francese si è concentrato sugli errori di Szczesny con la Juventus.

SZCZESNY - "In questo momento i suoi errori sono grandi, ma la Juve si è esposta e lo ha difeso. Questo è importante per lui perché sentire la fiducia del club aiuta, ma è chiaro che adesso si è giocato tutti i jolly. Se non si ritrova, starà alla Juve trovare una soluzione", ha detto Frey.

GLI ALTRI - Dalla Juventus ai portieri di Inter e Milan: "Su Mike (Maignan ndr) ho un'opinione positiva, si è fatto vedere al Lille con la vittoria della Ligue 1 e ha fatto un ottimo avvio di stagione. Ha carattere, questo lo aiuterà in futuro". "Su Handanovic dico che non mi stupisco più delle critiche che riceve. Spesso sono state ingenerose. Samir è stato fondamentale anche lo scorso anno per lo scudetto. L'Inter fa bene a guardarsi intorno, ma anche per quest'anno il titolare è lui".