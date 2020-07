Furia Mihajlovic: “Siamo la squadra con più espulsi”. Poi l’attacco a Sky: “Non fate giornalismo”

Post gara ad alta tensione quello di Bologna – Sassuolo. Nelle interviste post partita ai microfoni di SkySport l’allenatore del Bologna Mihajlovic ha sbottato contro la direzione arbitrale di Fourneau.

FURIA MIHAJLOVIC

Queste le sue parole: “Non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso meritatamente, loro sono più forti di noi, hanno giocato meglio di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro perché siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato”. Mihajlovic ha poi attaccato Sky e in particolare Caressa reo secondo il serbo di non aver dato spazio all’impresa del suo Bologna contro l’Inter: “Domenica abbiamo vinto contro l’Inter e ho visto la trasmissione e non si è detta mai un parola del Bologna, si è parlato mezzora dell’Inter e nessun complimento per il Bologna e questo non è giornalismo. È uno scandalo“.