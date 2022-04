Furto in casa di Ikoné: decine di migliaia di euro di bottino

Disavventura per il calciatore della Fiorentina

Furto nelle scorse ore nella villa del calciatore della Fiorentina Jonathan Ikoné , sulle colline intorno a Firenze. I ladri hanno agito quando nell'abitazione non c'era nessuno. I malviventi sono riusciti a portare via dalla casa del giocatore un bottino davvero ingente.

DISAVVENTURA - Da quanto si apprende, dopo aver forzato una portafinestra, i ladri sarebbero entrati mettendo a soqquadro le stanze e riuscendo a portare via tre orologi di valore, tra cui un Rolex, abiti di marca, borse e scarpe griffate. Il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione da parte del calciatore francese, che vive nella villa col fratello e la sorella, ma da una prima stima potrebbe aggirarsi intorno a decine di migliaia di euro .

Rispetto alle recenti rapine che stanno subendo i giocatori, non solo quelli di Serie A, per fortuna nel caso di Ikoné non c'erano persone in casa al momento del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con personale della scientifica per cercare ogni indizio possibile per risalire agli autori della rapina.