Futuro Belotti, Cairo: “Non vedo grandi possibilità di rinnovo…”

Parla il presidente granata sul futuro dell'attaccante in scadenza di contratto

Redazione ITASportPress

Il Gallo non canta più e non lo farà ancora per diverso tempo visto l'ultimo infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per ancora due mesi circa. Andrea Belotti e la sua stagione sono, fin qui, da dimenticare e anche il discorso del rinnovo di contratto con il Torino pare ad essere ad un punto fermissimo. Anzi, probabilmente già chiuso, ma non nel senso che i tifosi granata speravano...

Il presidente del club Urbano Cairo ha parlato a Sky proprio delle vicende legate alla società e al bomber italiano il cui contratto è in scadenza la prossima estate: "Rinnovo Belotti? Intanto deve curarsi, si è fatto male. Si sta curando, per adesso va bene così. Poi vediamo, ma non vedo grandi possibilità. Però poi vediamo…".

Sugli altri rumors di mercato: "Voci di Bremer al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Per adesso non pensiamo a cedere Bremer". E sul centrocampista che tanto bene sta facendo in maglia granata: "Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento per parlarne".