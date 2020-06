Futuro di Borja Valero, le parole del suo agente

La stagione terminerà e con essa anche i contratti di alcuni giocatori. Tra questi anche quello di Borja Valero. Il centrocampista piace a Conte, ma il probabile arrivo di Tonali il suo futuro sarebbe incerto.

Il futuro di Borja Valero

Intercettato dai microfoni di FcInterNews l’agente dello spagnolo ha cercato di fare chiarezza sul futuro dell’ex Fiorentina: “Se vuole restare? Io credo che tutto il mondo voglia farlo. Borja è molto felice con Conte. Per la rosa di elevato livello dei nerazzurri, ha lavorato incessantemente, dando tutto sé stesso. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno, adesso sicuramente rimarrà sino alla fine dell’Europa League. Poi quando l’intesa sarà scaduta, se i nerazzurri vorranno, ci siederemo e parleremo di rinnovo. Qualora invece non volessero, si vedrà. In ogni caso i rapporti con l’Inter sono ottimi. Restiamo quindi a disposizione”.