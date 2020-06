Futuro Donnarumma, Maldini svela le intenzioni del Milan

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre più in bilico. Il portierone rossonero ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Milan non ha ancora chiarito se verrà rinnovato oppure no. La paura dei tifosi milanisti è quella di perdere Donnarumma a zero e nel pre partita di Milan – Roma il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini ha speso parole importanti per il futuro del 99 rossonero.

Maldini: “Il Milan ha il dovere di rinnovare Gigio”

Intercettato dai microfoni di Dazn Maldini ha dichiarato: “Il Milan ha il dovere di provare a tenere Donnarumma. Sul tavolo ci sono tante cose, sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, per quello che rappresenta come giocatore, come simbolo. Ha iniziato nelle nostre giovanili e secondo il mio modesto parere è il migliore portiere al mondo”