Futuro Vlahovic, mister Italiano non ha dubbi: “Darà tutto per la Fiorentina”

Parla il tecnico della Viola

Vincenzo Italiano non ha dubbi: Dusan Vlahovic darà il massimo, come sempre, per la Fiorentina, indipendentemente dalle voci di mercato che lo riguardano. L'attaccante non ha rinnovato il suo contratto con la Viola - che comunque scadrà nel 2023 - e resterà concentratissimo sul suo lavoro: fare gol e aiutare la squadra. Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha parlato proprio di questa situazione all'interno della squadra: "Dusan è un professionista serio, ha ancora due anni di contratto e darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre".