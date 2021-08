Gabbiadini: “Alla Sampdoria ambiente ideale. Ho sofferto per annata passata”

L'attaccante si racconta tra presente, passato e futuro

PERSONALE - "Mi lascio alle spalle un’annata difficile, a causa di un infortunio non sono stato mai al top. Da quando sono professionista no mi era mai successo… un po’ l’ho accusato, anche perché per quel tipo di guaio non c’è un protocollo preciso. Un giorno stavo bene, l’altro no. Sono felice per le risposte che il fisico ha dato in ritiro", ha continuato Gabbiadini che ha dovuto superare anche il Covid: "Non mi ha lasciato strascichi. Certo non mi mi sento come dieci anni fa, ma ho quasi trent’anni. Quindi non do la colpa al Covid, ma semmai all’età". Sugli obiettivi personali: "Non sono uno da statistiche. Dei 5 gol in A me l’hanno detto. Mi piace però rivedere qualche mio gol al cellulare. Meglio se con i miei bimbi Tommaso e Nicolò. È un momento bello, tutto nostro".