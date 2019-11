Gabbiadini-Ramirez, rimonta Sampdoria: Udinese k.o. 2-1

La Sampdoria risorge e torna a sperare nella salvezza. I blucerchiati conquistano una vittoria preziosissima contro l’Udinese. Allo stadio “Luigi Ferraris”, la squadra di Ranieri si impone per 2-1, anche se a partire meglio sono i friulani di Gotti che trovano il vantaggio con Nestorovski: al 29′ l’attaccante è lesto a sfruttare un errore di Bertolacci, involandosi verso la porta avversaria e battendo il portiere Audero grazie anche a una deviazione. La Samp reagisce da grande squadra trovando il pareggio con Gabbiadini al 45′. Il blucerchiato inventa una punizione perfetta che batte Musso. Nella ripresa l’Udinese resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Jajalo. Al 74′ la svolta della gara: Quagliarella viene atterrato in area: calcio di rigore trasformato da Ramirez e vantaggio Samp. L’Udinese accusa il colpo e non riesce a pungere nel finale. Anzi, serve un grande Musso per evitare il tris su punizione di Ramirez.