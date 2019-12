Gabigol e l’ultima gara al Maracanà: “Nessuno conosce il mio futuro…”

I gol e i trofei, il Brasilerao e la Copa Libertadores. Il 2019 di Gabigol è stato davvero speciale, ma potrebbe concludersi con un ulteriore colpo di scena. Infatti, a breve scadrà il suo contratto e si dovrà discutere con l’Inter, detentrice del suo cartellino, se avverrà il ritorno in Europa o se continuerà la sua avventura al Flamengo. L’attaccante brasiliano ha commentato così l’avvicinamento all’ultima gara casalinga: “Sarà una partita speciale per me perché potrebbe anche essere la mia ultima al Maracanà, nessuno lo sa. Se dovessi tornare a giocarci, sarei comunque molto felice. Per il momento comunque non ho pensato a tutto questo: sto pensando alle ultime partite, al Mondiale per club. Tutti hanno dei sogni, io sto realizzando i miei qui al Flamengo. Si sta parlando ma non c’è nulla di certo, se si farà la volontà di Dio rimarrò qui”.