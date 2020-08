Gagliardini carica l’Inter: “Importante rialzarsi, possiamo giocarcela con tutti”

Il finale non è stato quello sperato. L’ultimo atto di Europa League, perso contro il Siviglia, resta una ferita aperta per i tifosi dell’Inter. Resta comunque l’orgoglio e la consapevolezza di essere riusciti a giocarsi un trofeo dopo tanti anni in cui i nerazzurri avevano particolarmente faticato. Un processo di crescita evidenziato da Roberto Gagliardini.

LA CARICA SOCIAL

Lo stesso Gagliardini ha voluto risollevare il morale dei tifosi sui propri canali social: “Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché ‘non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi'”.