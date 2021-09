Galeone: “Cristiano Ronaldo non poteva essere al centro della Juve di Allegri”

Secondo Giovanni Galeone, Massimiliano Allegri non poteva mettere Cristiano Ronaldo al centro del suo progetto

Lavori in corso in casa Juventus. I bianconeri hanno palesato alcuni limiti nelle prime uscite stagionali, come dimostrano il pari contro l'Udinese e la sconfitta interna contro l'Empoli. La seconda esperienza di Massimiliano Allegri non è iniziata nel modo migliore. Il maestro del tecnico bianconero Giovanni Galeone ha analizzato la situazione in un'intervista concessa a Il Mattino: "Con l'addio di Cristiano Ronaldo Max sa bene di non avere più un attaccante che in 30 partite gli segnava 25 gol. Ma sa pure che se deve costruire una nuova Juventus nel prossimo triennio non poteva certo mettere al centro del progetto Cristiano. E in ogni caso, lui non ha potuto far altro che prendere atto di quello che stava succedendo. Allegri ha trovato un bel po' di giocatori in confusione e che devono sistemare le loro idee. Lui tornando lì si è preso una bella rivincita ma parte del suo gruppo vincente abituatosi a un certo tipo di lavoro negli ultimi due anni, ora sta facendo i conti con il vecchio dna".