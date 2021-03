Galli: “Locatelli vede cose nascoste per gli altri. Ha doti fuori dal comune”

La crescita esponenziale di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo cresciuto nel vivaio del Milan, non ha lasciato di certo indifferenti i principali club. Ieri il calciatore ha trovato anche la prima rete in Nazionale e i riflettori sono tornati inevitabilmente su di lui. A parlare di Locatelli è stato l’ex ds del settore giovanile del Milan Filippo Galli, intervistato da Tmw: “Manuel è sempre stato un giocatore in grado di capire le situazioni di gioco prima degli altri. Questo fin dai tempi delle giovanili del Milan, era in grado di vedere linee di passaggio invisibili ai più. Ha queste doti fuori dal comune che fanno parte del suo DNA. Al Sassuolo è dovuto ripartire, si è dovuto ritrovare e ha avuto la fortuna di incontrare sul suo cammino un allenatore come De Zerbi, un formatore che tira fuori il meglio dai suoi giocatori”.

James Rodriguez: “L’Everton può diventare come il Real Madrid e il Bayern Monaco”