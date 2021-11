Galliani: “Amo San Siro, ma nuovo stadio è di vitale importanza per Milan e Inter”

Il commento dell'ex dirigente rossonero

Redazione ITASportPress

Per tanti anni è stata "casa sua". Eppure Adriano Galliani è convinto che "la vita debba andare avanti". Si parla di San Siro e del progetto nuovo stadio per Milan e Inter. L'ex dirigente rossonero, ora al Monza, ha parlato al Corriere della Sera in merito alla costruzione del nuovo impianto per le due milanesi.

VITALE - "È assolutamente vitale. Amo San Siro che raggiungevo negli anni 60 in Cinquecento ma reputo la sua ristrutturazione impossibile per due motivi. Il primo è di tipo sportivo-organizzativo: con due squadre, che lì giocano il campionato e anche le gare di coppa, dove traslocherebbero Milan e Inter mentre si svolgono i lavori? Come la Juve prima dell'apertura dello Stadium? Appunto, ma per qualche anno ebbe la possibilità di disputare le sue gare interne all’Olimpico, cioè in un altro impianto della città di Torino. A Milano questa opportunità non ci sarebbe". La seconda ragione è di carattere temporale: "È uno stadio iconico, ma pur sempre vicino a compiere cento anni", ha precisato Galliani. "Fu progettato nel 1925 e all’epoca era solo la casa del Milan. Fu inaugurato nell’anno successivo e dal 1935 fu comprato dal Comune, prima di diventare nel 1947 anche la sede per le sfide casalinghe dell’Inter. Nel 1955 fu costruito il secondo anello con l’obiettivo anche di proteggere dalla pioggia le file nobili della tribuna centrale. Il risultato sa qual è? Nella parte alta del primo anello, compresi gli sky box, la visuale del campo è ottima, ma da quella posizione non si riesce a scorgere lo spettacolo degli altri settori. Nessuno stadio moderno in Europa ha questa configurazione. Nutro grande affetto per San Siro, poi arricchito per Italia ‘90 del terzo anello, ma ha difetti strutturali che non si possono correggere".

ANDARE AVANTI - In conclusione: "San Siro è stata la casa del Milan di Silvio Berlusconi e mia per 31 anni. Anzi tutt’ora da ospite del club continuo a frequentarlo, anche se tendo sempre a sedermi non oltre la decima fila, perché altrimenti come già detto non si può ammirare lo show circostante. Ma è come il primo amore: non si dimentica, si resta legati emotivamente per sempre, ma poi la vita va avanti".