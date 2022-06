Galliani e il sogno Ibra: “Pochi giorni fa lo abbiamo sentito. Vediamo…”

Le parole dell'amministratore delegato dei brianzoli

Il Monza ha raggiunto la sua prima storica promozione in Serie A. Il club guidato dal presidente Silvio Berlusconi e dall'amministratore delegato Adriano Galliani ora sogna in grande. I brianzoli stanno già progettando la prossima stagione e tra i vari nomi per rinforzare la rosa, Candreva , Ranocchia , Sensi , Pessina e Balotelli su tutti, è spuntato anche quello di Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese dovrebbe continuare la sua carriera al Milan , ma il Monza sogna il grande colpo per il prossimo anno, anche se pare molto difficile. A confermare l'indiscrezione ci ha pensato direttamente Galliani nel corso di un'intervista a QS. L'ad dei brianzoli ha parlato anche delle ambizioni del club. Queste le parole:

"Voglio costruire una società che riesca a stare stabilmente in Serie A. Ho in mente il modello Udinese. Una città come Monza per dimensioni e hanno club che mantengono la categoria da anni. Ibrahimovic al Monza? Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo… Chi tifa Berlusconi quando ci sarà Milan-Monza? Avrà il cuore diviso in due ma certamente tiferà Monza".