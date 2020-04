Galliani, la proposta: “Serie A 2020-2021 da iniziare a febbraio…”

Tanti dubbi sulla possibile ripartenza del campionato 2019-2020. L’emergenza coronavirus non sta lasciando, per ora, alcuna certezza. Ecco perché per la ripresa del torneo di Serie A e delle altre competizioni si deve navigare a vista.

C’è chi ipotizza una ripartenza a metà maggio, e chi si proietta già alla prossima stagione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ad del Monza ed ex Milan Adriano Galliani ha provato a proporre un piano per il futuro: “Credo che si dovrà arrivare a giocare in estate e poi campionati successivi da inizio 2021. Lancio una proposta: il tempo c’è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022”, ha detto Galliani. “Solamente dopo si potrà tornare all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni ci convinceremo che è una buona soluzione. Si può fare, i campionati devono concludersi sul campo, per regolarità sportiva. Ora non ha senso affrettarsi con la pandemia in corso. Giocare a porte chiuse è triste, però è meglio di non giocare affatto, e magari scomparire”.