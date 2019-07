Galliani scherza: “Icardi? Mi intriga. Se venisse al Monza non dovrebbe spostarsi da Milano…”

Oggi compie 75 anni, tanti dei quali passati ai vertici del calcio italiano e mondiale. Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, e adesso ad del Monza, ha rilasciato un’intervista esclusiva Sportmediaset trattando diversi temi del mondo del pallone.

Dal Milan alla lotta scudetto, fino ai retroscena sugli allenatori e sui bomber da lui cercati in passato.

ALLENATORI – “Giampaolo lo considero un grande maestro di calcio, lo volevo nel 2016. Poi gioca col modulo preferito del mio presidente (Berlusconi ndr). Conte l’ho corteggiato molto ma non sono riuscito ad andare avanti – ha proseguito – Anche Sarri è stato molto vicino al Milan, mi dispiace non sia venuto. Ancelotti? Carletto è un allenatore fantastico. Oltre a sapere allenare è anche un grande psicologo. Allegri? Penso che faccia un anno di pausa”, ha detto Galliani. E sulla lotta scudetto: “Credo che le tre grandi italiane del calcio, Milan, Inter e Juventus faranno vedere del bel calcio. La favorita resta la Juventus”.

ATTACCANTI – “Dzeko? Lo volevo acquistare. Mi ero mosso ma il Wolfsburg poi fece una super offerta. Icardi? Mi intriga e sono convinto che farà una grande stagione. Se venisse al Monza non dovrebbe spostarsi da Milano (ride ndr)”.

MONZA – “Uscire dalla Serie C è difficile, durissima. Forse è più agevole dalla B in su. Abbiamo il dovere di vincere il campionato senza andare al playoff. Non nego che la speranza di andare in Serie A ci sia. Ma facciamo le cose un passo per volta”, ha concluso Galliani.