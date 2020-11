Galliani: “Un milanista alla Pinetina. Mai avrei pensato di entrare nella casa dell’Inter…”

Il mondo del calcio spesso si capovolge nel senso buono del termine. Ci sono calciatori dell’Inter che passano al Milan e viceversa o quelli della Juventus al Torino. Ma ci sono anche i dirigenti. L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani storico ex dirigente del Milan, ha varcato la soglie di Appiano Gentile per l’amichevole contro l’Inter. Galliani, prima di entrare alla Pinetina, da anni sede di allenamento della squadra nerazzurra, ha immortalato con il suo smartphone il momento storico e ha scherzato con i giornalisti presenti: “Mai avrei pensato di arrivare nella sede nerazzurra e invece guardate dove mi trovo…”. Per l’ex dirigente del Milan anche un colloquio a pranzo con Marotta e Ausilio, oltre a una visita del centro sportivo. Si è anche parlato di temi strategici come le future collaborazioni tra i club dopo che all’ultimo giorno di mercato la società di Silvio Berlusconi ha avuto in prestito proprio da quella di proprietà di Suning il giovane difensore Lorenzo Pirola.