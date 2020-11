Galliani: “Volevamo Antonio Conte al Milan ma poi saltò perchè…”

Dopo l’amichevole disputata alla Pinetina del suo Monza contro l’Inter e finita 1-0 per i nerazzurri, l’ad del club brianzolo Adriano Galliani, a Sky, ha svelato una chicca di mercato che riguarda il tecnico Antonio Conte: “Quando ero al Milan ne abbiamo parlato del suo approdo in rossonero, ma erano gli ultimi anni della mia avventura. Se fosse capitato prima, sarei riuscito a portare a buon fine il corteggiamento a Conte. E’ un grande allenatore, fa giocar bene le sue squadre, complimenti all’Inter per averlo preso”. Poi un pensiero su Ibrahimovic: “E’ un totem, immortale. Avanti con lui, ma non c’è solo Ibra. Pioli ha trovato la quadratura del cerchio con il 4-2-3-1 e i giovani”.