Gasperini eletto panchina d’oro 2019-20: “La dedico a Bergamo”

Il premio panchina d’oro per la stagione 2019-20 è andato a Gianpiero Gasperini, il tecnico della Dea ha ottenuto lo speciale riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Il mister bergamasco ha poi commentato ai microfoni della FIGC la vittoria: Questa Panchina d’oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”. Gasperini ricorda i mesi di dolore vissuti dalla città lombarda: “Abbiamo giocato pensando molto al dolore che ha colpito Bergamo e alle persone che tifavano Atalanta e che ci hanno lasciato: è stata una spinta forte per la squadra, per dare sempre il meglio”.

