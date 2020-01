Gasperini: “La gara contro la Fiorentina? Anche la Coppa Italia è un obiettivo”

“La finale di Coppa Italia è un obiettivo”. Gian Piero Gasperini è carico prima della sfida di Coppa Italia tra la sua Atalanta e la Fiorentina. “È chiaro che il campionato in questo momento è quello che ha la nostra attenzione maggiore, poi ci sarà la Champions. Però queste sono partite secche nelle quali se si si riesce a vincere e a passare il turno, anche la Coppa Italia diventa un obiettivo. La Fiorentina?Una partita equilibrata. Affrontiamo la Fiorentina che vive un momento non facilissimo in campionato, anche se domenica ha vinto, e che ha parecchi cambi. Questo cambio di allenatore sicuramente ha portato delle novità. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo interpretare bene la partita perché Firenze è sempre un campo difficile”.

INTER E CALDARA – “L’Inter sabato? È chiaro che la partita con l’Inter è stata per certi aspetti molto bella per noi, e anche gratificante. Siamo abituati a giocare tante partite consecutivamente. Però adesso è il momento di guardare avanti e domani c’è la Fiorentina. Il rigore non concesso? Gli altri hanno già detto tutto, non c’è nulla da aggiungere. Caldara tornato a Bergamo? Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato. Anche se non mi aspettavo così presto. Perché lui è comunque un prodotto di Bergamo, è qui da sempre e questa è la sua casa. Sicuramente ci sarà molto utile”.

CASTAGNE – “Se Castagne verrà convocato? Si sta allenando a parte, lo decideremo dopo l’ultimo allenamento. Lui è l’unico dubbio che abbiamo. Per il resto siamo pronti e ci sarà spazio sicuramente per tutti perché questa squadra ha 16 titolari e non si può parlare mai di turn-over perché sono tutti titolari”.