Gasperini: “Per l’Atalanta inizia nuovo campionato. Coronavirus? Il dolore dei morti ci ha travolto”

Una nuova stagione a tutti gli effetti. Questo il pensiero di Gian Piero Gasperini a proposito della ripresa del campionato in riferimento alla sua Atalanta. L’allenatore della Dea ha parlato a Sky Sport nel corso del programma di approfondimento L’uomo della domenica.

Gasperini: “Resettare tutto. Travolti dalle morti per coronavirus”

“Dobbiamo resettare tutto quello che è stato nella stagione precedente perché questo sarà come un nuovo campionato”, ha esordito Gasperini sulla ripresa della stagione di Serie A ormai prossima. “Dico che dobbiamo essere bravi, anzi molto bravi. Non siamo i più forti ma dobbiamo essere i più bravi. Dopo la partita di Valencia la situazione è degenerata, poi c’è stata la sospensione del campionato e tutti hanno fatto la scelta di rimanere a Bergamo. Quando è stato possibile, solo alcuni hanno voluto raggiungere i familiari all’estero o si sono fatti raggiungere. In quel periodo tutti avevamo la speranza che il campionato potesse riprendere, anche perché era una stagione così bella ed esaltante per noi che non sembrava vero potesse interrompersi così. Poi il virus ha avuto una espansione incredibile, con quello che è successo a Bergamo in particolare, con il dolore che ha colpito la città, con così tanti morti e lutti. Era normale poi travolgesse anche i giocatori“.