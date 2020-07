Gastaldello annuncia il ritiro: “Contro la Sampdoria la mia ultima partita”

Daniele Gastaldello dice addio al calcio giocato. Il difensore del Brescia ha annunciato la sua decisione durante la conferenza stampa odierna: “Contro la Sampdoria sarà la mia ultima partita. In un futuro mi balenerà qualcosa”. Queste le prime parole del giocatore in vista dell’ultima gara della sua carriera.

Gastaldello si ritira

“Domani sarà la mia ultima partita, è una decisione che ho preso insieme alla società. Sono felice ed orgoglioso di quello che ho fatto. È arrivato il mio momento, cercherò di godermi tutto al massimo. È difficile dire quello che sento dentro, ma sento molta serenità”. E ancora: “Quando ho firmato per il Brescia avevo già 34 anni quindi non pensavo sicuramente di giocare altri dieci anni a calcio. Ho accettato la sfida di venire qui dopo Bologna: c’è stato un percorso con qualche intoppo, come in questa stagione, il calcio è anche questo”.

Sul futuro: “Ho iniziato a studiare da allenatore, ho già parlato con il presidente. Inizierò una nuova carriera qui nel Brescia. Adesso non c’è niente di ufficiale ma rimarrò qui. Cercherò di crescere sotto altre vesti”, ha concluso Gastaldello.