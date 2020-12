Gattuso: “Ibrahimovic un kamikaze nello spogliatoio del Milan e chi subiva più era Abate”

Si parla molto della carica che dà il milanista Zlatan Ibrahimovic e di subisce la sua pressione. Il suo ex compagno di squadra Rino Gattuso, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha condiviso un suo pensiero a riguardo: “Rompevo più io le scatole a lui che lui a me. Ero più martello di lui. Tante volte gli dicevo di stare zitto perché c’erano persone che potevano accettare la cazziata che faceva lui e persone che potevano non accettarla. Devi sapere con chi alzare la voce, a chi dire ‘bravo’. Lui invece non guarda in faccia a nessuno, è un kamikaze. A volte gli dicevo che doveva stare più calmo. Chi soffriva di più Ibra era Ignazio Abate al quale ha fatto passare le pene dell’inferno. Ibra è questo non è un caso che a 40 anni riesca a fare ancora la differenza. E’ molto esigente e ha un fisico che lo aiuta. Per il Milan è stato qualcosa di importante, di mentalità, di voglia. In allenamento se perde una partitina può spaccare lo spogliatoio in due minuti. Questo ti fa capire che mentalità ha, che giocatore è”.

TEMPI DIVERSI – “Ai miei tempi c’erano i telefonini, ma non erano così tecnologici. Ora hanno sempre il telefonino in mano, sono cambiati i tempi. Gli allenatori devono essere bravi a capire in che mondo viviamo, come i padri. Non posso pensare di educare mio figlio come mio padre ha fatto con me, mi devo mettere l’anima in pace e trattarli in maniera diversa. Ad esempio a me non piace la musica, ma le cose che possono fare fastidio a me non contano, le cose sono cambiate. Noi eravamo più fissati sulla concentrazione, venivamo da una storia diversa. Oggi secondo me su questo non puoi essere troppo martello”.