Gattuso, il retroscena: calci agli armadietti nell’intervallo della gara di Brescia

Un’importante vittoria in rimonta, quella conquistata venerdì sera dal Napoli sul campo del Brescia. Gli azzurri, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0, hanno ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle reti di Insigne e Fabian Ruiz. Un sorpasso reso possibile anche dal duro sfogo del tecnico Gennaro Gattuso, che, durante l’intervallo della gara del Rigamonti, ha aspramente spronato i suoi.

RETROSCENA – L’allenatore, secondo quanto riporta Il Mattino, al ritorno negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, avrebbe iniziato a prendere a calci gli armadietti, tanto da essere dolorante ad un piede a fine partita. Un moto di rabbia che però, evidentemente, ha dato i suoi frutti…

GATTUSO: “OBIETTIVO 40 PUNTI”