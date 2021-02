Gautieri a sorpresa: “La Roma può giocarsi lo scudetto. Se batte il Milan…”

L’ex centrocampista della Roma Carmine Gautieri ha detto la sua ai microfoni di Tmw sul cammino intrapreso dalla squadra di Fonseca: “Peccato che i giallorossi non abbiano vinto col Benevento, potevano giocarsi qualcosa di veramente importante, ma comunque la Roma può battere il Milan. Non credo ad un Diavolo in difficoltà, forse è andato troppo forte prima. Ma sta facendo un ottimo campionato. L’Inter è una formazione di spessore ma attenzione anche alla Juve. La Roma se la può giocare con tutte. E’ vero che non ha mai battuto una big ma ogni gara fa storia a sè e a volte ci sono delle grandi che non battono le piccole. Europa Leauge? La Roma con lo Shakhtar se la può giocare, ha dimostrato di saper esprimere un ottimo calcio”.