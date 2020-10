Gazidis esalta il Milan: “In Italia è la squadra con il potenziale più grande”

Il Milan sta vivendo un momento particolarmente idilliaco. Da diciotto gare i rossoneri non conoscono la sconfitta e attualmente sono in testa alla classifica in coabitazione con l’Atalanta. La stagione promette parecchie soddisfazioni per la squadra di Stefano Pioli.

CRESCITA

Anche l’ad del Milan Ivan Gazidis è abbastanza fiducioso. Lo ha ammesso in un’intervista a Leaders in Sport: “Il calcio italiano tra tutti i principali campionati ha il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. All’interno del calcio italiano, il Milan è la squadra con il potenziale più grande. Allora, hai il club col potenziale più grande all’interno del campionato con il potenziale di crescita maggiore. Questa è un’opportunità davvero stimolante ed è un momento davvero emozionante per essere qui. Le cose stanno cambiando molto velocemente in Italia, cambiando rispetto all’etichetta che è stata data al calcio italiano negli ultimi 10-15 anni. Il calcio italiano si sta muovendo in una direzione molto positiva, in diverse aree”.