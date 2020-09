Genoa, 127 anni di storia. Criscito: “Orgoglioso di essere il tuo capitano”

Dalla fondazione allo Scudetto dei record, dalla Serie B alla Coppa Uefa. Il Genoa rivive oggi i suoi 127 anni di storia. Una data importante per un club storico come quello del Grifone. Non poteva quindi mancare un messaggio, direttamente da chi oggi è il capitano della squadra più longeva d’Italia: Domenico Mimmo Criscito, da sempre molto legato alla città e ai colorosi rossoblù.

Genoa: gli auguri di Criscito

Il 7 settembre del 1893 nasceva questa storica società che oggi compie 127 anni. “127 anni di storia. Buon compleanno Genoa”, ha scritto Criscito. “Sono orgoglioso di essere il tuo capitano”. Poche parole, ma importanti da parte del difensore rossoblù che negli anni, nella buona e nella cattiva sorte, ha sempre difeso con orgoglio il Grifone, la maglia e la sua storia. Oggi ancora di più.